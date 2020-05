Neue EU-Mission Irini im Mittelmeer gestartet

Die EU hat ihren neuen Marineeinsatz zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen gestartet. Wie das operative Hauptquartier in Rom am Donnerstag mitteilte, sind im Mittelmeer bereits seit Wochenbeginn eine französische Fregatte und ein Seeraumüberwachungsflugzug aus Luxemburg für die Operation "Irini" unterwegs. In Kürze können weitere Kräfte aus Deutschland folgen.