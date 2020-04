Mindestens 40 Tote bei Bombenanschlag in Syrien

Bei einem Anschlag auf einem Markt in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten am Dienstag mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. "Mindestens 46 Menschen wurden getötet und 50 weitere verwundet, als ein in einem Tanklastwagen platzierter Sprengsatz explodierte", erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.