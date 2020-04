Angriff nahe Nationalpark im Kongo: Mindestens 17 Tote

Im Osten des Kongos sind bei einem Angriff in der Nähe des berühmten Virunga-Nationalparks mindestens 17 Menschen getötet worden. Angreifer hätten am Freitag in der Nähe des Park-Hauptquartiers in Rumangabo auf ein Fahrzeug mit Zivilisten geschossen, teilte das Kongolesische Institut für Naturschutz (ICCN) mit. Ranger des Parks seien zu Hilfe geeilt.