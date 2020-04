Frau verletzte Freund in Graz mit Messer lebensgefährlich

Eine 46-jährige Frau hat am Freitagnachmittag in Graz ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde von den alarmierten Polizisten noch am Tatort in der Kapellenstraße im Bezirk Gries festgenommen. Das Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen seien am Laufen, wurde von der Landespolizeidirektion Steiermark mitgeteilt.