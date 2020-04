70 Verkehrstote im ersten Quartal 2020

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

In absoluten Zahlen machten sie 42 Personen aus, gefolgt von 16 Fußgängern, sechs Lkw-Insassen, vier Lenker landwirtschaftlicher Fahrzeuge und zwei Radfahrern. Bisher gab es heuer keine getöteten Motorrad- oder Mopedfahrer, das war in den vergangenen zehn Jahren nicht der Fall.

Wie der ÖAMTC ausgewertet hat, kamen 60 Prozent aller getöteten Pkw-Insassen bei Alleinunfällen ums Leben, 32 Prozent bei Frontalkollisionen. Unfallursachen waren in den meisten Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Zweiteres ist allerdings kein Indiz für "Raserei" oder ein Übertreten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, sondern lediglich eine Feststellung, dass das zum Unfallzeitpunkt gewählte Tempo nicht den Verhältnissen angepasst war. In Kombination mit fehlender Routine oder falschen Reaktionen in Notsituation kann das zu fatalen Folgen führen.

Die zweitgrößte Gruppe bei den Verkehrstoten waren bisher Fußgänger. Mit 16 Getöteten - jedem fünften Opfer - ist der Wert höher als in den beiden Vorjahren. Rund die Hälfte kam überwiegend im Bereich von Kreuzungen aufgrund von Übersehen durch Kfz-Lenker zu Tode. Die andere Hälfte der Fußgänger kam aufgrund eigenen Fehlverhaltens ums Leben, beispielsweise durch unachtsames oder plötzliches Betreten der Fahrbahn.

Die seit 16. März gültigen Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben auch eine deutliche Reduktion des Individualverkehrs zur Folge. Laut Exekutive sind seither auch weniger Verkehrsunfälle passiert, bei der Bilanz der Verkehrstoten spiegelt sich das bisher noch nicht wieder.

Im April würde die Motorradsaison starten. Aufgrund der derzeitigen Situation sollten Touren aber nicht durchgeführt werden, rät auch der ÖAMTC. Im Falle eines Unfalles würden Kapazitäten im Rettungs- und Gesundheitswesen gebunden, die anderswo dringend benötigt werden.