Internationale Covid-19-Todesfälle in politischem Umfeld

Die Coronavirus-Pandemie hat in mehreren Ländern auch schon Todesopfer unter Politikern oder deren persönlichem Umfeld gefordert. So starb in Deutschland Jörn Kubicki, der Lebensgefährte des früheren Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit. Ebenfalls an Covid-19 starb der der Präsident des Départmentrates der französischen Region Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian.