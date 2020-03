US-Bürgerrechtler Joseph Lowery gestorben

Joseph Lowery, ein wichtiger Mitkämpfer von Martin Luther King in der US-Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre, ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte das King-Zentrum für gewaltlosen sozialen Wandel am Samstag mit.