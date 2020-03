Volkstheater kehrt nicht ins Museumsquartier zurück

Das Wiener Volkstheater wird aktuell saniert und hat daher seine laufende Saison bis zur Corona-bedingten Unterbrechung in der Halle E im Museumsquartier bestritten. Ins Ausweichquartier wird man aber nicht zurückkehren, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Als Grund wurden u.a. "die zu erwartenden anhaltenden behördlichen Einschränkungen in Bezug auf den Proben- und Spielbetrieb" genannt.