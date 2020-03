ÖVP-Abgeordneter positiv auf Coronavirus getestet

Der Nationalrat hat seinen ersten Corona-Fall. Wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitag bekannt gab, wurde der ÖVP-Abgeordnete Johann Singer positiv getestet. Singer war zwar weder am Freitag noch am Donnerstag im Hohen Haus anwesend, jedoch bei der Sitzung vergangenen Sonntag.