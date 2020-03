Spanien schließt seine Grenzen

Auch das Urlaubsland Spanien schließt wegen der Coronavirus-Krise jetzt seine Grenzen: An allen Grenzübergängen würden die Kontrollen um Mitternacht wiedereingeführt, kündigte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Montag in Madrid an. Die Maßnahme werde zunächst für die Dauer des 15-tägigen, am Sonntag in Kraft getretenen sogenannten Alarmzustandes gelten.