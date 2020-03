Kaiser und Ludwig bei Mitgliederbefragung für Rendi-Wagner

Die Landeshauptleute und SPÖ-Vorsitzenden in Wien und Kärnten, Michael Ludwig und Peter Kaiser, haben sich am Montag in Sachen parteiinterner Mitgliederbefragung deklariert. Beide gaben an, dabei für Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner stimmen zu wollen.