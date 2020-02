Post startet bei bank99 mit Verlusten

Facebook

Die Post hatte Ende 2019 eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 24 Mio. Euro durchgeführt und damit die Mehrheit von 80 Prozent an der früheren Grawe-Tochter übernommen. Die Grazer Wechselseitige blieb mit 20 Prozent beteiligt. Der Start ist per 1. April 2020 geplant.

Bisher war die BAWAG der Bankpartner der Post. Rund um den Wechsel von der BAWAG zur bank99 gibt es einen Rechtsstreit. Weil die Post trotz einstweiliger Verfügung weiter eine unrechtmäßige Kundenaktion ("Sammelpass") beworben habe, fordert die BAWAG nun 100.000 Euro von der Post, berichtete "Die Presse" am Donnerstag unter Verweis auf einen entsprechenden Exekutionsantrag.