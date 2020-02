Thurnher kritisierte Förderkürzung für Okto-TV

"Falter"-Herausgeber Armin Thurnher, der einst Vorstandsmitglied im Okto-TV-Trägerverein war, hat am Montagnachmittag in der gemeinderätlichen Untersuchungskommission zu Vereinen scharfe Kritik an der Subventionskürzung für den Community-Sender geübt. Diesem war von der Stadt Wien das Ausmaß der Rücklagen zur Last gelegt worden. Die sind, so versichert Thurnher, jedoch nötig.