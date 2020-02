Ai Weiwei gibt es jetzt im Baumarkt

Den Starkünstler Ai Weiwei gibt es nun im Baumarkt - konkret ein Werk des Regimekritikers. Die deutsche Baumarktkette Hornbach bietet unter dem Titel "Safety Jackets Zipped the Other Way" ein Kunstwerk des 62-Jährigen zum Kauf an - inklusive Do-it-yourself-Bauanleitung. Im Kern handelt es sich um Warnschutzwesten, die über ihre Reißverschlüsse verbunden werden können und so eine Skulptur bilden.