Angebote zu Digitaler Sicherheit sollen Österreicher schulen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat am Dienstag neue Maßnahmen im Kampf gegen im digitalen Bereich vorhandene Sicherheitsdefizite in der österreichischen Bevölkerung präsentiert. Ab sofort bietet das Bundeskriminalamt (BKA) kostenlose Schulungen zur Cybersicherheit an, während auf der Plattform "fit4internet" zwei Kurse für unterschiedliche Wissensstufen bereitstehen.