Streit zwischen Sikh-Gruppen in London: Drei Tote

Bei einem Streit zwischen zwei Sikh-Gruppen sind in London nach Polizeiangaben drei Männer erstochen worden. Zwei Verdächtige wurden nach der Bluttat vom Sonntagabend festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 29 und 39 Jahren und die Opfer kannten sich alle, wie die Polizei am Montag berichtete. "Es hat ein Kampf stattgefunden, der eskalierte", hieß es in der Mitteilung.