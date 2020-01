Bus fiel in China in Straßenloch: Neun Tote, ein Vermisster

In einem Straßenloch in China sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zudem konnte ein Vermisster nach dem Unglück am Montag in Xining (Provinz Qinghai) nicht gefunden werden, wie die Behörden laut Nachrichtenagentur Xinhua vom Samstag berichteten. Die Suche sei eingestellt worden.