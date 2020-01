Pakistan: Todesurteil gegen Musharraf aufgehoben

Ein Gericht in Pakistan hat das vor knapp vier Wochen verhängte Todesurteil gegen den ehemaligen Präsidenten Pervez Musharraf aufgehoben. Das Sondergericht, das Musharraf im Dezember wegen Hochverrats zum Tode verurteilt habe, sei für verfassungswidrig erklärt worden, sagte Staatsanwalt Ishtiaq A. Khan am Montag in Lahore. Der ehemalige Militärmachthaber Musharraf sei "ein freier Mann".