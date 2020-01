Neunjähriger Deutscher erstickte in Sandloch

Bei einem tragischen Unfall ist ein Bub aus Niedersachsen in einem selbst gegrabenen Loch erstickt. Wie die Polizei am Freitag in Verden mitteilte, hatte der Neunjährige dieses in einem Sandkasten im elterlichen Garten in Hambergen gegraben. Er steckte demnach seinen Kopf hinein, bekam diesen aber selbstständig nicht mehr heraus.