Tödlicher Forstunfall in Kärnten

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt dürfte bei einem Forstunfall in Eberndorf (Bez. Völkermarkt) ums Leben gekommen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Kärntner am Donnerstag alleine in einer steilen Waldparzelle südlich des Rechbergs, Gemeinde Eisenkappel, Holzschlägerungsarbeiten durchgeführt.