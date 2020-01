Drei Frauen bei Fahrradunfällen in Graz schwer verletzt

Drei Radfahrerinnen sind am Mittwoch in Graz bei Verkehrsunfällen von Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurden ins UKH bzw. ins LKH Graz eingeliefert. Während eine Frau (25) mit Nasenverletzungen schon wieder in häusliche Pflege entlassen werden konnte, musste eine 23-Jährige auf die Intensivstation gebracht werden, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.