Polizei fasste Verdächtigen nach Axt-Attacke in Tschechien

Nach einer Gewalttat in der tschechischen Grenzstadt Asch (As) hat die Polizei am Samstag einen Verdächtigen gefasst. Das teilte eine Sprecherin mit. Der 20-Jährige war mit vorläufigem Haftbefehl gesucht worden. Er steht im Verdacht, Freitagfrüh zwei Menschen angegriffen und schwer verletzt zu haben.