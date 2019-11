Philadelphia Flyers holten mit Raffl 3. NHL-Sieg in Serie

Die Philadelphia Flyers haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) den dritten Sieg in Serie gefeiert. Michael Raffl und Co. fertigten die Detroit Red Wings im eigenen Wells Fargo Center dank sechs verschiedener Torschützen mit 6:1 ab. Der 30-jährige Kärntner blieb bei seinem etwas mehr als 13-minütigen Einsatz ohne Scorerpunkt. Für Detroit war es bereits die sechste Niederlage in Folge.