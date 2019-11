Acht Verletzte nach Chemie-Explosion in Tschechien

Bei einer Explosion in einem Entsorgungsbetrieb für gefährliche Abfälle in Tschechien sind acht Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten vor Ort wiederbelebt werden, wie die Agentur CTK am Dienstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Der Vorfall ereignete sich in Hamr na Jezere (Hammer am See) bei Liberec (Reichenberg), rund 50 Kilometer südlich von Görlitz.