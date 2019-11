Luis Enrique kehrt als Spaniens Teamchef zurück

Mit dem 5:0-Kantersieg über Rumänien hat sich am Montagabend Spanien die Setzung in Lostopf 1 für die Fußball-EM 2020 gesichert. Der Paukenschlag aber folgte am Tag danach: In einer Pressekonferenz gab Spaniens Verband RFEF bekannt, dass Trainer Robert Moreno durch seinen Vorgänger Luis Enrique ersetzt wird.