NY Islanders setzten gegen Raffl und Co. Siegesserie fort

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben die Erfolgsserie der New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht stoppen können. Die Islanders gewannen am Sonntag mit 5:3 und halten nach dem siebenten Sieg hintereinander bei ihrer längsten Erfolgsserie seit 1990.