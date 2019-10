Jasmin Ouschan in Klagenfurt im Achtelfinale

Jasmin Ouschan ist auf der Dynamic Billard Euro Tour in Klagenfurt bei den Damen mit zwei Siegen ins Achtelfinale eingezogen. Die Rekord-Europameisterin und Titelverteidigerin besiegte die Steirerin Lena Primus 7:2 und die deutsche Snooker-Europameisterin Daniela Stateczny 7:1.

Das Finale der allgemeinen Klasse entschied der Grieche Alexander Kazakis mit einem 9:8 im Endspiel gegen den Niederländer Marc Bijsterbosch für sich.

Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner hatten am späten Freitagabend den Achtelfinaleinzug verpasst, der Finaltag ging damit ohne Österreicher über die Bühne. Alle drei scheiterten im Sechzehntelfinale: Ouschan unterlag dem Polen Wiktor Zielinski 6:9, Titelverteidiger He dem Albaner Eklent Kaci 1:9, Lechner dem Russen Ruslan Tschinakow 1:9.