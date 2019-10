Barcelona kletterte nach 4:0 über Sevilla auf Platz zwei

Facebook

Nachdem Sevilla einige Chancen vergeben hatte, eröffnete Luis Suarez in der 27. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher den Trefferreigen für Barca. Es folgten Tore von Arturo Vidal (32.), Ousmane Dembele (35.) und Lionel Messi (78.), der per Freistoß erfolgreich war und sich zum ersten Mal in dieser Saison in die Schützenliste eintrug.

Im Finish verlor Barcelona Dembele mit Gelb-Rot (87.) und Ronald Araujo mit Rot (89.). Beim Tabellensechsten Sevilla stand Munas Dabbur, Stürmer von Österreichs EM-Qualifikationsgegner Israel, wieder einmal nicht im Kader.