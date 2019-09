Russischer Regisseur Mark Sacharow gestorben

Der russische Regisseur Mark Sacharow ist tot. Er sei im Alter von 85 Jahren nach lange Krankheit gestorben, teilte das Lenkom-Theater in Moskau der Agentur Interfax zufolge am Samstag mit. Dort war er bis zuletzt künstlerischer Leiter. In vier Jahrzehnten habe er mehr als 40 Aufführungen auf die Bühne gebracht.