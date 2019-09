Russland nahm erneut zahlreiche nordkoreanische Fischer fest

Die russische Küstenwache ist erneut gegen nordkoreanische Fischer vorgegangen. In den vergangenen Tagen seien insgesamt weitere 262 Wilderer festgenommen worden, die in den Gewässern illegal gefischt hätten, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB der Agentur Interfax zufolge am Freitag mit.