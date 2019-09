Nach Schüssen auf Polizei: Ermittlung wegen Mordversuchs

Nach den Schüssen Donnerstagabend auf Polizeiautos im südoststeirischen Gnas ermitteln die Behörden am Freitag in Richtung mehrfachen Mordversuchs. Der Südoststeirer war zum Tatzeitpunkt stark betrunken und gilt als psychisch krank. Er wurde nach der Festnahme in die geschlossene Abteilung einer Nervenklinik gebracht. Der 49-Jährige hatte rund 30 Mal geschossen. 70 Patronen waren noch im Haus.