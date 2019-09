Tödlicher Arbeitsunfall bei Apfelernte in Osttirol

Bei einem Unfall mit einer Apfelerntemaschine ist am Donnerstag ein polnischer Staatsbürger in Dölsach (Osttirol) getötet worden. Beim Wenden am Ende einer Baumreihe geriet er auf eine Hangböschung, worauf die Maschine umkippte und der 41-Jährige auf einen unterhalb der Böschung befindlichen Betonplatz geschleudert wurde.