Brand in Wiener Hotel - Drei Verletzte

Ein Brand in einem Apartmenthotel hat am Donnerstagnachmittag und -abend zu einem stundenlangen Feuerwehreinsatz am Wiener Alsergrund geführt. Das Feuer brach laut Berufsfeuerwehr gegen 17.00 Uhr im fünften Obergeschoß des Hauses in der Rossauer Lände 23 aus. Am späteren Abend hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle.