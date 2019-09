Tunesiens Ex-Langzeitherrscher Ben Ali ist tot

Tunesiens Ex-Machthaber Zine El Abidine Ben Ali ist tot. Wie das Außenministerium in Tunis am Donnerstag mitteilte, starb Ben Ali, der vor acht Jahren im Arabischen Frühling vom Volk gestürzt worden war, 83-jährig im Exil in Saudi-Arabien. Ben Ali stand 23 Jahre lang an der Spitze des nordafrikanischen Staates, den er autoritär regierte. Der Karrieresoldat war 1987 an die Macht gelangt.