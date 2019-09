EU fordert Freilassung des Austro-Iraners Ghaderi im Iran

Das EU-Parlament in Straßburg hat am Donnerstag die Freilassung aller im Iran inhaftierten EU-iranischen Doppelstaatsbürger, darunter des seit dreieinhalb Jahren in Haft sitzenden Austro-Iraners Kamran Ghaderi, gefordert. Auch alle willkürlich inhaftierten Menschenrechtsaktivisten sollten "bedingungslos" freigelassen werden.