Mutter bei Brand in Südtirol gestorben

Die Mutter eines einjährigen Buben ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in Pflersch in Südtirol ums Leben gekommen. Ihr Kind konnte noch gerettet werden, musste allerdings laut Medienberichten mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.