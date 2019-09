Gantz will Chef einer Einheitsregierung in Israel werden

Nach der Parlamentswahl in Israel will der Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, selbst Chef einer Einheitsregierung werden. Seine Mitte-Rechts-Partei Blau-Weiß habe die Wahl "gewonnen" und liege nach derzeitigem Stand mit 33 Parlamentssitzen vorn, sagte der frühere Generalstabschef am Donnerstag. Die Konsultationen zur Regierungsbildung sollen am Sonntag starten.