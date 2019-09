Ötzi-Museum in Bozen: Konkurrenz für Benko

Das Projekt des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko für ein neuen Standort für das "Ötzi"-Museum in Bozen bekommt Konkurrenz: Der Bozner Bauunternehmer Pietro Tosolini brachte ein in der Nähe des derzeitigen Museums stehendes Gebäude ins Spiel, das in seinem Besitz steht. Es liegt im Zentrum der Stadt. In unmittelbarer Nähe befinden sich etwa auch das Stadt-Museum und die Stadtbibliothek.