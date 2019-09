Laut Trump 15 Kandidaten für Posten als Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump will sich in der kommenden Woche für einen Nachfolger von Sicherheitsberater John Bolton entscheiden. Die Kandidatenliste sei inzwischen auf 15 angewachsen, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Es sei ein sehr begehrter Posten. "Viele wollen den Job. Es ist ein großartiger Job." Am Mittwoch sprach Trump noch von fünf möglichen Nachfolgern für Bolton.