Zuständigkeiten in nächster EU-Kommission vergeben

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt am Dienstag in Brüssel ihr neues Team vor: Zusätzlich zu der bereits bekannten Liste der 27 Kommissionsmitglieder werden die Zuständigkeiten in der mächtigen EU-Behörde vergeben. Der bisherige österreichische EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn war zuletzt für die Agenden Budget und Migration im Gespräch.