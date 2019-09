NEOS wollen Bürgerbeteiligung erhöhen

Die NEOS wollen mehr Bürgerbeteiligung bei Wahlen und haben am Mittwoch entsprechende Vorschläge gemacht. Zum einen sollen in Österreich lebende EU-Bürger passiv und aktiv an allen Wahlen teilnehmen dürfen. Das soll ein erster Schritt zu einer Unionsbürgerschaft sein, erklärte die Europaabgeordnete Claudia Gamon bei einer Pressekonferenz mit Vizeklubchef Niki Scherak.