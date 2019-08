Mikl-Leitner fordert Verdoppelung der Medizin-Studienplätze

Facebook

Interessenten für das Medizin-Studium gäbe es genügend, aber nur etwa zehn Prozent bekämen einen Platz, betonte Mikl-Leitner in einer Aussendung. Wenn noch dazu 50 Prozent der Allgemeinmediziner in den kommenden zehn Jahren in Pension gingen, "dann sieht man schon alleine an diesen Zahlen den dringenden Handlungsbedarf im Mediziner-Nachwuchs".

Für eine flächendeckende, wohnortnahe und allgemeinmedizinische Versorgung, für ausreichenden allgemeinmedizinischen Nachwuchs und für eine Entlastung der Ambulanzen in den Spitälern brauche es eine gemeinsame Kraftanstrengung in Österreich, appellierte Mikl-Leitner. "Die Verdoppelung der Medizin-Studienplätze ist ein wesentlicher Bestandteil der Initiativen, die jetzt vorangetrieben werden müssen."