53-jährige Oberösterreicherin seit Mittwoch in Linz vermisst

Eine 53-jährige Oberösterreicherin wird seit Mittwoch in Linz vermisst. Margit P. wurde zuletzt im Neuromed Campus des Kepler-Universitätsklinikums betreut. Am Abend des 21. August habe er vom Krankenhaus einen Anruf erhalten, dass seine Frau abgängig sei, sagte der besorgte Ehemann am Samstag im Gespräch mit der APA. Es gebe keine Hinweise, wo sich die Abgängige aufhalten könnte.