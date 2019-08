Tunesischer Präsidentschaftskandidat festgenommen

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ist in Tunesien der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui am Freitag festgenommen worden. Das bestätigten Kreise der Präsidentschaftskampagne von Karoui der Deutschen Presse-Agentur. Auch sein Bruder Ghasi, der Medienunternehmen leitet, wurde in der Stadt Majas al Bab festgenommen, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt.