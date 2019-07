KH Nord: Weitere Ermittlungen zu Energetik-Causa verfügt

Die viel diskutierte Causa um den 95.000 Euro teuren "Energie-Schutzring" um das Wiener Krankenhaus Nord - es heißt inzwischen Klinikum Floridsdorf - beschäftigt weiter die Justiz. Das Justizministerium ordnete nämlich weitere Ermittlungen in der Sache an, berichtete der ORF am Donnerstag. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte die Untersuchungen zuvor einstellen wollen.