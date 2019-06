Mindestens 15 Tote bei Mauer-Einsturz in Indien

In der westindischen Stadt Pune sind bei einem Mauereinsturz mindestens 15 Menschen gestorben. Die Wand habe nach heftigem Regen nachgegeben und sei in den Morgenstunden auf in unmittelbarer Nähe stehende Hütten gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. In den Hütten wohnten Arbeiter und ihre Familien, die auf einer Baustelle auf dem angrenzenden Grundstück arbeiteten.