13 Festnahmen nach angeblichem Putschversuch in Venezuela

Nach dem angeblichen Putschversuch in Venezuela sind 13 Menschen festgenommen worden. "Was ist die Konsequenz der kriminellen Taten dieser Putschisten? Das Gefängnis", sagte der venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodriguez am Donnerstag bei einem Fernsehauftritt. Er nannte die Namen aller 13 Beschuldigten und präsentierte General Miguel Sisco Mora als "Kommandanten der Operation".