Zwölfjähriger Engländer griff Homosexuelle mit Messer an

Nach einer Messerattacke gegen ein homosexuelles Paar in Liverpool ist ein Zwölfjähriger festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden 30-jährigen Männer am Samstag zunächst von drei Burschen zwischen etwa zwölf und 15 Jahren mit homophoben Parolen beschimpft worden, bevor der mutmaßliche Täter ein Messer zückte.