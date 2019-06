Houthis greifen laut TV-Bericht Ziele in Saudi-Arabien an

Die Houthi-Rebellen im Jemen haben nach einem Bericht ihres TV-Senders Al Masirah TV Ziele in Saudi-Arabien angegriffen. Demnach haben die mit dem Iran verbündeten Rebellen militärische Stellungen in Abha im Südwesten und den Flughafen in Jaizan ebenfalls im Südwesten getroffen. Von saudi-arabischen Behörden war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.