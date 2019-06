Saudi-Spezialtruppen nehmen jemenitischen IS-Chef gefangen

Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Jemen, die sich in dem Bürgerkriegsland mehrfach zu Anschlägen bekannt hat, ist gefasst worden. Spezialeinheiten hätten Abu Osama al-Muhadshir und weitere IS-Führungsleute bereits vor drei Wochen erwischt, teilte das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis der staatlichen Agentur SPA zufolge am Dienstag mit.